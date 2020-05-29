مستشار محافظ الشرقية يكشف تفاصيل إصابة زوجته بكورونا: لم ألتق المحافظ أو نائبيه 

كشف جمال عبد العاطي المستشار المالي لمحافظ الشرقية تفاصيل إصابة زوجته شقيقة عضو مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال عبد العاطي، إن زوجته أصيبت بأعراض وتوجهت إلى مستشفى الصدر بالزقازيق وأجريت لها فحوصات كورونا وجاءت النتيجة إيجابية.

وأضاف أن زوجته خضعت للعزل المنزلي وتتلقى العلاج، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص غرفة مستقلة، فيما خضع للعزل هو وأبنائهم في غرف أخرى.

وحول آخر لقاء جمعه بمحافظ الشرقية وشقيق زوجته عضو البرلمان محمد صلاح عبد البديع قال، إنه لم يلتق المحافظ أو نائبيه منذ فترة كما أنه وزوجته لم يلتقيا بشقيقها عضو البرلمان.