استدعاء مصور فيديو خروج جثمان متوفية من حميات الزقازيق 

قررت نيابة أول الزقازيق استدعاء مصور مقطع فيديو إخراج جثمان متوفية من مستشفى حميات الزقازيق دون إجراءات احترازية وتغسيلها ونقلها إلى منزلها بواسطة سيارة ملاكي عن طريق ذويها ووقوع مشادة بين نجلها وإحدى العاملات، للاستماع لأقوالها.

وقررت النيابة استدعاء مدير مستشفى الحميات للاستماع لأقواله في واقعة خروج متوفية من المستشفى دون إجراءات احترازية وتغسيلها ونقلها إلى منزلها بواسطة سيارة ملاكي عن طريق ذويها ووقع مشادة بين نجلها وإحدى العاملات.

كان مركز أول الزقازيق تلقى بلاغا من ابن المتوفية بشأن مشادة بينه وعاملة بالمستشفى بعد تأخر تغسيل الجثمان وقيامه بأعمال الغسل وأصحاب الجثة.

أكدت مديرية الصحة بالشرقية أن التحقيقات في واقعة خروج متوفية من مستشفى حميات الزقازيق بواسطة أهلها دون إجراءات احترازية توصلت إلى أن ما حدث جاء بسبب خطأ إداري من أحد أفراد الأمن المكلف بتأمين البوابة ما سهل خروج الجثمان بدون تصريح.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم إنذار شركة الأمن " خاصة" والمسؤولة عن تكليف أفراد أمن بتأمين بوابات المستشفى وذلك بعد مخاطبتها بالتحقيق في الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن في عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفي دون أي تصريح.

وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفى استقبل عددا كبيرا من المرضى خاصة في ظل جائحة كورونا، ويعمل الأطباء والتمريض بإشراف الدكتور أحمد ثابت مدير المستشفى لمدة تصل لنحو 12 ساعة وبعضهم يواصل عمل لفترة تمتد لأكثر من 12 ساعة، مشيرا إلى أن مدير المستشفى يقوم بغسل المرضى وتجهيزهم للدفن بنفسه وذلك بدافع إنساني خاصة في ظل نقص عدد العمالة والمتطوعين لتغسيل الموتى.

وقال " ه ا " أخصائي تحاليل أن المتوفية وصلت المستشفى في حالة صحية متأخرة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها، مشيرا إلى أن أسرة السيدة طالبوا بتسليمهم الجثمان مباشرة ورفضوا الانتظار لحين حضور العاملة المكلفة بتغسيل الموتى من السيدات والتي كانت غادرت المستشفى بعد انتهاء فترة عملها وتغسيلها 3 متوفيات، مضيفا أن ابن السيدة غسلها بعد أن طلب توفير الواقيات اللازمة، ثم أخذوا الجثمان وغادروا ودون الانتظار لحين عودة سيارة الإسعاف المخصصة لنقل المتوفين والتي كانت توجهت لتوصيل إحدى المتوفيات.

كان وكيل الوزارة قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الشئون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوي بالمديرية، لفحص واقعة خروج حالة متوفية من مستشفي حميات الزقازيق دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.