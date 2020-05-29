عاجل.. شفاء مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية من إصابته بكورونا

تماثل الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "بسم الله الرحمن الرحيم بفضل دعواتكم وأطبق العزل المنزلي تماثلت للشفاء والحمد لله رب العالمين".

كان مدير الطب العلاجي أعلن منذ 4 أيام إصابته بالفيروس وتطبيقه للعزل المنزلي نظرا لعدم وجود أعراض قوية.

وأكد "العجيزي"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنه شعر ببعض الأعراض الأمر الذي استدعى قيامه بإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، موضحا أن أبرز الأعراض كان ارتفاع في درجة الحرارة.