 تحرير 241 محضرا تموينيا في المنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، تحرير 132 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، إلى جانب تحرير 109 محاضر أسواق عدم صلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعار ومخالفات أخرى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول للتأكد من الأسعار وجودة المنتجات والتصدي للمخالفين، ومنع استغلال المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.