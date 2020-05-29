بعد إصابة زوجة مستشاره بكورونا.. المتحدث الإعلامي: المحافظ لم يلتقيه منذ 15 يوما

قالت الدكتور أسماء عبدالعظيم، المتحدث الإعلامي بديوان عام محافظة الشرقية، إن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لم يخضع لفحوصات كورونا ولم يصب بأي أعراض.

وأضافت لـ"الوطن"، أن المستشار المالي للمحافظ، والذي تأكدت إصابة زوجته بفيروس كورونا لم يلتق بالمحافظ منذ فترة تتجاوز نحو 15 يوما، مشيرة إلى أن فحوصات المستشار المالي جاءت سلبية بينما تتلقى زوجته العلاج.

كان جمال عبد العاطي، المستشار المالي لمحافظ الشرقية، أعلن عبر حسابه بـ"فيس بوك"، إصابة زوجته بفيروس كورونا.

وقال عبد العاطي، إن زوجته أصيبت بأعراض وتوجهت إلى مستشفى الصدر بالزقازيق وأجريت لها فحوصات كورونا وجاءت النتيجة إيجابية.

وأضاف أن زوجته خضعت للعزل المنزلي وتتلقى العلاج، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص غرفة مستقلة، فيما خضع للعزل هو وأبنائهم في غرف أخرى.