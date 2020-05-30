حظك اليوم السبت 30-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بقدرته على اتباع الإسلوب الحيادي في الحديث مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ما يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور، وهوّن على نفسك، واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك اليوم بأن تتصرف بهدوء، والوقت ليس مناسبًا للظهور أو للإعلان عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.