نائب مطروح: لا وقف لتراخيص البناء بالمحافظة

أعلن نائب مطروح، مهدي العمدة، أنه لا وقف لتراخيص البناء في مطروح ولا داعي للقلق بين أهالي المحافظة.

وقال النائب، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تواصل مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعد ورود العديد من الاستفسارات من أبناء المحافظة بخصوص ورود الكتاب الدورى رقم ١٤٥ بشأن تفويض المحافظين في اتخاذ اللازم في تراخيص البناء للمباني.

وأضاف أن المحافظ أكد أن الأمور ستسير بشكل طبيعي، وبحسب الاشتراطات المعمول بها من حيث السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم وقيود الارتفاع، وعرض الشوارع وخلافه.

وأشار إلى أنه سيتم فحص كل طلب منه شخصياً وبكل دقة حفاظاً على حقوق المواطنين في استكمال مسيرة البناء والتنمية في جميع ربوع المحافظة.