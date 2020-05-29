بيومي فؤاد عن نجاحه في خيانة عهد: "بقالي فترة ممثلتش كده"

أعرب الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل خيانة عهد، بطولة النجمة يسرا، الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم.

وقال فؤاد، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، التي تستضيف عددًا من أبطال المسلسل، على رأسهم يسرا، عبير صبري، وخالد سرحان، في حلقة اليوم، من برنامج "معكم"، عبر شاشة "CBC": "بقالي فترة ممثلتش كده".

وردت عليه يسرا، قائلةً: "لقينا الرجل المصري الجدع الحقيقي، اللي كل البيوت بتحبه، وبتشوف فيه الجدعنة المصرية الأصيلة".

ومازحته الفنانة منى الشاذلي قائلةً: "انت كسرت القاعدة، والشعار إن كل الرجالة وحشين، ورجعت الثقة في الرجالة المصريين".

وحول شخصية "منعم" التي جسدها في المسلسل، قال فؤاد: "شرف عظيم إني أشتغل معها للمرة الأولى، والدور كان مكتوب كويس، والجديد بالنسبة لي إني قريت، اتبعت لي أول 10 حلقات قبل كورونا في السعودية، وكنت موهوم بالورق".

وأردف، أنه كان يطمح أن يشارك في مسلسل "فوق مستوى الشبهات"، في عام 2015، لكنه كان يصور فيلمًا في الهند، حيث شارك الفنان الكبير سيد رجب بدلًا منه، وتابع ممازحًا: "المفروض يشكرني كتير".

وواصل: "كنت زعلان من فكرة إني الفنان الكوميدي، لأن الممثل المفروض يعمل كل حاجة، وكنت بحاول ألاقي حاجة زي منعم".