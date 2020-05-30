يوميات كورونا بالخليج.. إجمالي الإصابات بالوباء في الإمارات بلغ 33170

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.991.562، فيما وصل إجمالي الوفيات 365.304، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.634.954 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 260 حالة

وفي الإمارات، أعلنت السلطات أمس الجمعة، تسجيل 638 اصابة جديدة بكورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالوباء الى 33170 حالة حتى الان.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان،ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 36 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين.

وسجلت الوزارة الإماراتية، وفاة حالتين جديدتين ليبلغ اجمالي الوفيات إلى 260 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى انه تم تسجيل شفاء 412 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 17097 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 300 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وقالت في بيان، ان الإصابات الجديدة بينها 183 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 117 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" بلغ 5491 حتى الان بعد تسجيل 72 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وأشارت الوزارة البحرينية، إلى ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 4846 منها 4837 مستقرة و9 حالات تحت العناية.وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة.

وقالت الصحة السعودية: إنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 17 حالة وفيات جديدة رحمهم الله، ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 458 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 9820

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 811حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 315 لعمانيين و496 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة إلى 9820 و40 وفاة، مؤكدة شفاء 2396 حالة من الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة تسجيل 1072 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 25184 حالة.

وأوضحت الوزارة الكويتية، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة أثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة إلى 194 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 575 حالة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاءإلى 9273 حالة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الاصابة الـ1072 السابقة تضمنت 234 حالة لمواطنين كويتيين و293 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و147 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية و142 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأشار السند، فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 191 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15717 حالة.

وأضاف المتحدث الكويتي-حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي- أنه بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعةالماضية 65 شخصا، مشيرا إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 4011 مسحة.

وتابع السند قائلا، إن مجموع عدد الفحوصات بلغ286.352 فحص.

قطر تتخطى حاجز 50 ألف إصابة بالوباء.. وتسجل: 52807

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الجمعة تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا المستجد، ليصل عدد حالات الوفاة الى 36 حالة، وقالت في بيان، إنه تم تسجيل 1993 اصابة جديدة بالوباء ليرتفع اجمالي الاصابات الى 52807 حالات.

وأوضحت الوزارة القطرية، أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالوباء نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واشارت الصحة القطرية،إلى أنه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 20 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالوباء ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 216 حالة.

وكشفت الوزارة القطرية، عن تسجيل 5205 حالات شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 20604 حالات.