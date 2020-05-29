خالد سرحان: عملت أدوار شر لكن مش بنفس قماشة "خيانة عهد"

عبر الفنان خالد سرحان عن سعادته للمشاركة في مسلسل "خيانة عهد"، قائلًا "عملت زمان دور شرير بس يمكن مش بنفس القماشة والكتابة"، موجهًا الشكر للكتاب أحمد عادل ووليد أبو المجد وأمين جمال ومحمد أبو السعد، "يسرا عندها طاقة إيجابية رائعة بتنقلهالنا من بصتها".

وأضاف "سرحان" خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، أن الفنانة يسرا هي نموذج للنجمة التي أساسها التواضع، "هي متواضعة جدًا ومحبة لكل اللي حواليها، وشخصية طبيعية وبتعامل الناس كويس جدًا وده في وجهة نظري النجم لازم يبقى كده".

وتحدث عن شخصية "عمر" في المسلسل قائلًا: "الواحد أول حاجة لازم يحب الشخصية اللي بيأديها، وبعدين تقتنع بوجهة نظره عشان تحبه، أنا مينفعش أكره شخصية أنا عاملها"، لافتًا إلى أن شخصيته في المسلسل لديها رغبة كبيرة في عمل كل شيء سيئ "معندهوش ضمير بس مقتنع بده".

مسلسل خيانة عهد من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن بطولة يسرا، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وتيام قمر، وخالد سرحان، وهنادي مهنا، وخالد أنور.