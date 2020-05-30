طبيب: هيدروكسي كلوروكين ليس فعالا ضد كورونا وخطير على مرضى القلب

قال الدكتور صلاح زين الدين طبيب أمراض صدرية في مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، إن هناك عدة أدوية تجري الأبحاث عنها، ولكن لم يثبت فعالية دواء بشكل قاطع.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن النتائج المبدئية لدواء ريمديسيفير، جيدة بشكل محدود، ولكن لم يتبين فعالية دواء بشكل بارز حتى الآن.

وتابع، أن دواء هيدروكسي كلوروكين، تبين أنه غير فعال بشكل نهائي، حيث أنه خطير على أمراض القلب، ويزيد المخاطر عليهم، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يقي من كورونا أو يرفع المناعة ضده.