نصائح للتعايش مع الكمامة في الأكل والشرب بعد تطبيقها إجباريا

قدم الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم أمراض الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عددا من الإرشادات والنصائح من أجل التعايش مع الكمامات، في الأكل والشرب بعد تطبيقها إجباريا.

وقال "عقبة" خلال تصريحاته لـ"الوطن"، إن ارتداء الكمامات أصبح شيء ضروري لإمكانية التحرك خارج المنزل وأداء الوظائف المختلفة، ويجب في البداية، بتعقيم اليدين مع فركهما جيدا قبل ارتداء الكمامة.

وأضاف أنه أثناء ارتداء الكمامة، يجب الحذر من عدم ملامسة السطح الخارجي للكمامة، وهو المؤهل بشكل أكبر لاستقبال الفيروسات والميكروبات: "لو حصلت بالصدفة لازم أعقم أيدي فورا"، موضحا أن النوع المتواجد حاليا في مصر من كمامات، يجب عدم استخدامها مرة أخرى، لأنها لا تسمح بإعادة الاستخدام مرة أخرى: "أحنا بننصح أنه قبل ارتداء الكمامة، لازم الشخص يحلق دقنه علشان الفيروس لا ينفذ إلى داخل الكمامة، ويصيب مرتديها".