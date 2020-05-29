"الزراعة": لن نسمح بوجود أي مواطن لا يرتدي كمامة

تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزارء، أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليمات مشددة لجميع قيادات الوزارة والعاملين؛ للالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أنه اعتبارا من غدٍ السبت لن يسمح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة أو جميع القطاعات التابعة لها دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا عدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

شدد الوزير أيضا على مسؤولية قيادات الوزارة بتنفيذ هذه التعليمات التزاماً بقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجه بالتوسع في تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين والمزراعين من خلال شبكة الإنترنت والتعامل الإلكتروني؛ للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من أجل منع انتشار الفيروس.

وناشد وزير الزراعة جميع المزارعين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.