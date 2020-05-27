"أطباء السويس": وزيرة الصحة اتصلت بطبيبة تعالج من كورونا للاطمئنان عليها

قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بالاتصال تليفونيا بالدكتورة عزة إسماعيل عبدالجيد، أخصائي أمراض الكلى، وذلك لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتتلقى حاليا مع بعض أفراد أسرتها العلاج اللازم بمستشفى التأمين بالسويس.

وأكدت وزيرة الصحة للطبيبة المصابة، بحسب بياننقابة أطباء السويس أنها تتابع حالتها، وستواصل الأطمئنان عليها حتي يتم تعافيها وأسرتها، واستفسرت الوزيرة عما إذا كانت ترغب في نقلها لأي مستشفى أخر.

من جانبها، أكدت الطبية المصابة أن المستشفى والطاقم الطبي على مستوي متميز، وأنه يتم رعايتها صحيا هي وأسرتها. وقدمت النقابة الشكر لوزيرة الصحة على اتصالها بالطبيبة والاطمئنان عليها.