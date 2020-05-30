وزير النقل يتفقد محطتي مصر والشهداء لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، في الثامنة صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بدأها بمحطة مصر للسكك الحديدية، حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمأن على التزام المواطنين بالوقوف وفقا لعلامات التباعد عند شبابيك التذاكر، حيث وجه قيادات السكة الحديد بتنفيذ هذه العلامات في كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحاماً، حفاظا على صحة وسلامة الركاب.

كما شدد الوزير، على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية وخاصة مع توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات، بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.

ثم تفقد وزير النقل أرصفة المحطة وعدد من القطارات المتواجدة بها و منها قطار 185 ( القاهرة / بنها/الزقازيق /بورسعيد)، حيث التقى بعدد من الركاب.

وأكد الأهمية الكبيرة لارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن كل العاملين في وزارة النقل في خدمة المواطن المصري، مشيداً بما رآه خلال الجولة اليوم من حرص المواطنين على ارتداء الكمامة في وسائل النقل.

وأشاد عدد من الركاب بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية.

وخلال الجولة شدد الوزير على انتظام جداول التشغيل بما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا)، بالتزامن مع تشغيل هيئة السكة الحديد لعدد 664 قطار يوميًا على الوجهين القبلي والبحري، بدءا من اليوم واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد، وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات، وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد، عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات التي تتوافر فيها هذه الخاصية، وكذلك تعميم نشر ملصقات التوعية بذات الشأن في كافة المحطات.

ثم تفقد الوزير محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، للاطمئنان على انتظام حركة قطارات المترو، بالتزامن مع عودة تشغيل المترو من الساعة السادسة صباح اليوم، حيث تفقد الوزير شبابيك التذاكر وشاهد التزام المواطنين بالوقوف وفقا لمسافات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر، حفاظا على سلامة وصحة الركاب، وكذلك التزام العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم بارتداء الكمامات وباستخدام صرافي التذاكر الكحول المطهر بشكل مستمر.

ووجه الوزير، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس والحرص على ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق، مع الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى دقائق في حالة وجود أي كثافات من الركاب أو أي ازدحام بالمحطات، مع التواجد المستمر لقيادات شركة المترو في مختلف المحطات لمتابعة كافة الإجراءات المشار إليها.