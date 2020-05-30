 القوى العاملة: 1.3 مليون جنيه منحة استثنائية لـ2600 عامل بجنوب سيناء 

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء صرفت المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2600 عاملا بقيمة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

تلقي وزير القوى العاملة، تقريرا، أشار فيه محمد عبدالرحمن مدير مديرية جنوب سيناء، إلى أنه تابع خلال أبريل الماضي صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

ونوه إلى صرف 475 ألف جنيه لنحو 950 عاملا غير منتظم، مشيرا إلى أن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 500 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت، للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.