"القوى العاملة": تحصيل 10 آلاف جنيه مستحقات عامل بميلانو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، نجح في تحصيل مستحقات مصري وديا لدي صاحب العمل الذي يعمل لديه، وبلغت 580 يورو، أي ما يوازي 10 ألاف و190 جنيها.

وكان سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بدعم ومساعدة العامل "ع.أ.ع.أ" في حصوله علي مستحقاته المالية لدي صاحب العمل "س.ح.ع.ع"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

تلقي سعفان، تقريرا من الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو مجدي حسنين، أكد فيه أن المكتب تواصل مع صاحب العمل واستطاع حل المشكلة وديا وحصل العامل علي مستحقاته نقدا.

وتوجه العامل بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة ممثلة في الملحق العمالي بميلانو، على مساعدته في حصوله على مستحقاته على دفعتين.