أستاذ علوم سياسية: أعداد ضحايا كورونا بأمريكا "غير حقيقية ومغالى فيها"

قال أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية، إن الغضب في الولايات المتحدة سببه إجراءات العزل جراء فيروس كورونا وليس فقط مقتل رجل على يد الشرطة الأمريكية، حيث أصبح 35 مليون مواطن أمريكي خارج نطاق العمل، في حين أن المجتمع الأمريكي قبل جائحة كورونا كان في حالة كمال في الوظائف والتي كانت متوفرة بشكل غزير.

وأضاف "سنجر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن توفير الوظائف كان أكبر تحدي يواجه ترامب، لافتا إلى أن الأرقام الاقتصادية في صالح الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن أعداد القتلى جراء فيروس كورونا في أمريكا غير حقيقية ومبالغ بها لمحاولة تكسير ترامب وحرمانه من دخوله السباق الرئاسي، مشيرا إلى أن الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة تحاول تكسير حملة ترامب.

وأشار إلى أن سلوك ترامب هو سلوك كل مواطن أمريكي في حديثه غير المناسب أو غير اللائق، وهو أمر معتاد هناك وليس جديد واستخدام الكلمات الجارحة جزء من الثقافة هناك، وغلق الاقتصاد بسبب فيروس كورونا سيعطل الاقتصاد العالمي وليس في أمريكا وحدها.

وأكد أن استخدام الرصاص المطاطي أو الحي وارد في أي وقت في الولايات المتحدة، والجيش الفيدرالي يتعامل بكل عنف إدا حدث تهديد مرتبط بالمدينة أو الولاية أو الدولة، لافتا إلى أن المجتمع الأمريكي لن يقدم على الوصول لدرجة عنيفة في التعامل مع الشرطة.