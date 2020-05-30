تايوان توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

أعلنت حكومة تايوان موافقتها على استخدام عقار "ريمديسيفير" الذي تصنعه شركة "جيلياد ساينسز" كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، إن إدارة الأغذية والعقاقير التايوانية أخذت في الاعتبار "حقيقة أن كفاءة وسلامة ريمديسيفير تدعمهما أدلة أولية" وأن دولا أخرى وافقت على استخدامه، وأن الشروط استوفيت للموافقة على استخدام العقار لعلاج حالات العدوى الشديدة بكوفيد-19، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتتسابق الحكومات للحصول على إمدادات كافية من ريمديسيفير الذي وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية هذا الشهر على استخدامه كعلاج ضد كورونا.

من جهتها قالت شركة "جيلياد ساينسز" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا، إنها ستتبرع بنحو 1.5 مليون جرعة من العقار تكفي لعلاج ما لا يقل عن 140 ألف مريض.

ونجحت تايوان في الحد من انتشار فيروس كورونا بفضل الرصد المبكر والوقاية، إلى جانب نظام الرعاية الصحي المتميز لديها.

ورصدت حتى الآن 442 حالة إصابة و7 وفيات فقط بالمرض. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، ولا توجد سوى 14 حالة لا تزال قيد العلاج.