عسل أسود وEntertainment Tonight.. دليل القنوات الفضائية اليوم

تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

البرامج

MBC2

عرض برنامج Entertainment Tonight الساعة 4 مساء.

قناة دبي

يعرض برنامج دبي كروز 12 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج المفاجأة الساعة 12 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 ظهرا، والكبير أوي الجزء الخامس 4 عصرا، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

نايل دراما

مسلسل طاقة القدر 1 ظهرا، وعائلة الحاج متولي 2 ظهرا، ومن غير ميعاد 4 عصرا، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء، ولعنة كارما 7 مساء.

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مساء، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

الأفلام

MBC مصر

عرض فيلم عسل أسود 1.15 مساء، وBadrinath Ki Dulhania الساعة 3.30 مساء، وفيلم ويجا 6 مساء.

سيما

عرض فيلم مين يجنن مين؟ الساعة 12.30 مساء، والرحمة يا ناس الساعة 4 مساء، وفيلم يا سلام عالحب 7.30 مساء، وجري الوحوش الساعة 11 مساء.

MBC2

عرض فيلم Coraline الساعة 12 مساء، Bridesmaids الساعة 2 مساء، وفيلم Wedding Crashers الساعة 4.30 مساء، وفيلم Grown Ups الساعة 6.30 مساء، وGrown Ups 2 الساعة 8 مساء، وفيلم Office Christmas Party الساعة 10 مساء.

ART أفلام1

عرض فيلم العيال هربت 1 مساء، واقتل مراتي و لك تحياتي الساعة 3 مساء، وبحب السيما الساعة 5.30 مساء، وخطة بديلة 8 مساء وفيلم سكر بنات 10 مساء.