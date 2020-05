الماء والخضرة والوجه الحسن وThe Insider.. دليل القنوات الفضائية اليوم

تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

نايل دراما

مسلسل طاقة القدر 1 ظهرا، وعائلة الحاج متولي 2 ظهرا، ومن غير ميعاد 4 عصرا، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء.

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مساء، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 ظهرا، والكبير أوي الجزء الخامس 4 عصرا، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

MBC مصر

عرض مسلسل ولي العهد 7 مساء، والعراف 8 مساء.

الأفلام

MBC مصر

عرض فيلم Humpty Sharma Ki Dulhania الساعة 2.45 ظهرا، وبلبل حيران 5 مساء، وعمر وسلمى 3 الساعة 10.30 مساء.

سيما

عرض فيلم بنات وسط البلد 12.30 ظهرا، هاللو أمريكا 4 عصرا، صاحب صاحبه الساعة 7.30 مساء، والعذاب امرأة 11 مساء.

MBC Max

فيلم Knight and Day الساعة 12.30 مساء، وKingdom of Heaven الساعة 2.30 مساء، وفيلم The Eagle الساعة 5 مساء، وThe Great Wall الساعة 7 مساء، وفيلم Clash of the Titans الساعة 9 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم بوشكاش الساعة 5.30 مساء، وتيتة رهيبة 8 مساء، وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن 10 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة دبي

يعرض برنامج The Insider بالعربي 5 مساء.

MBC Action

عرض برنامج أظرف 20 الساعة 1 ظهرا.

MBC مصر

عرض برنامج المفاجأة 1.45 ظهرا.