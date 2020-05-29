ظرف طارق وبرنامج المفاجأة.. دليل القنوات الفضائية اليوم
كتب:
سمر إيهاب
11:27 ص | الجمعة 29 مايو 2020
تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:
الأفلام
سيما
عرض فيلم أبو كرتونة 12.30 مساء، النمر والأنثى 4 مساء، ومين يجنن مين؟ الساعة 7.30 مساء.
MBC2
عرض فيلم Hunt for the Wilderpeople الساعة 1 مساء، وفيلم The Green Hornet الساعة 3.30 مساء، وفيلم X-Men Origins: Wolverine الساعة 6 مساء، وفيلم The Wolverine الساعة 8 مساء، وLogan الساعة 10 مساء.
روتانا سينما
عرض فيلم الزوجة الـ13 الساعة 3 عصرا، وظرف طارق 5.30 مساء، وعش الزوجية 8 مساء، ومسجون ترانزيت 10 مساء.
MBC مصر
عرض فيلم The Shaukeens الساعة 1.45 مساء، وكركر الساعة 4 مساء.
المسلسلات التليفزيونية
CBC دراما
عرض مسلسل العندليب 1 ظهرا، والكبير أوي الجزء الخامس 4 عصرا، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.
MBC مصر
عرض مسلسل ولي العهد 7 مساء، والعراف 8 مساء.
نايل دراما
مسلسل طاقة القدر 1 ظهرا، وعائلة الحاج متولي 2 ظهرا، ومن غير ميعاد 4 عصرا، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء، ولعنة كارما 7 مساء.
النهار دراما
عرض مسلسل كيد النسا 5 مساء، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.
البرامج
MBC2
عرض برنامج Entertainment Tonight الساعة 3 مساء.
قناة دبي
عرض برنامج العائلة الأقوى 12 مساء.
MBC مصر
عرض برنامج المفاجأة الساعة 12.45 مساء.