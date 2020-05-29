ظرف طارق وبرنامج المفاجأة.. دليل القنوات الفضائية اليوم

تقدم القنوات الفضائية عددًا من الأفلام والمسلسلات المميزة احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ومع تفشي انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام

سيما

عرض فيلم أبو كرتونة 12.30 مساء، النمر والأنثى 4 مساء، ومين يجنن مين؟ الساعة 7.30 مساء.

MBC2

عرض فيلم Hunt for the Wilderpeople الساعة 1 مساء، وفيلم The Green Hornet الساعة 3.30 مساء، وفيلم X-Men Origins: Wolverine الساعة 6 مساء، وفيلم The Wolverine الساعة 8 مساء، وLogan الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم الزوجة الـ13 الساعة 3 عصرا، وظرف طارق 5.30 مساء، وعش الزوجية 8 مساء، ومسجون ترانزيت 10 مساء.

MBC مصر

عرض فيلم The Shaukeens الساعة 1.45 مساء، وكركر الساعة 4 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل العندليب 1 ظهرا، والكبير أوي الجزء الخامس 4 عصرا، وبعد البداية 5 مساء، ومسلسل حجز جهنم 8 مساء.

MBC مصر

عرض مسلسل ولي العهد 7 مساء، والعراف 8 مساء.

نايل دراما

مسلسل طاقة القدر 1 ظهرا، وعائلة الحاج متولي 2 ظهرا، ومن غير ميعاد 4 عصرا، ومسلسل حمزة وبناته الخمسة 5 مساء، ولعنة كارما 7 مساء.

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا 5 مساء، ومسلسل زهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، ومسلسل ريّح المدام 9 مساء.

البرامج

MBC2

عرض برنامج Entertainment Tonight الساعة 3 مساء.

قناة دبي

عرض برنامج العائلة الأقوى 12 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج المفاجأة الساعة 12.45 مساء.