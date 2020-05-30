المترو في أول يوم تعايش مع كورونا.. كمامات وكحول وتباعد بين الركاب

المواطنون المصطفون أمام شباك التذاكر صباحًا في طوابير، وصخب الأحاديث الجانبية بين المنتظرين على رصيف المحطة، والمقاعد المكتظة بالركاب داخل عربات القطار، كل ذلك لم يعد له أثر مع صباح اليوم السبت الموافق الـ30 من مايو، التزاما بالقرارات الجديدة الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا، حيث وضعت وزارة الصحة والسكان خطة التعايش خلال الفترة المقبلة، وبينها الإجراءات التي يجب على كل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل اتباعها، أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش مع المرض.

تغير المشهد داخل محطات مترو الأنفاق في أول أيام التعايش مع فيروس كورونا، التزاما بقرارات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة المترو التي نصت على إلزام كل العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات، الكل محجوب ملامح وجهه خلف الكمامة، لم يبد من أحدهم سوى عينيه التي تنظر بترقب وحذر من حولها تجنبا للاقتراب من أحد أو لمس أحد الأسطح الخارجية للعربة، كلمات موجزة اختلطت بمشاعر قلق نطق بها أحد الموظفين داخل شباك صرف التذاكر قائلا: "الحركة هادية النهاردة وأغلب الناس اللي داخلة لابسة الكمامة"، ليجيبه زميله في الشباك المجاور "الحمدلله ربنا يعدي الأزمة على خير وينجي الجميع".

عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، سكون شديد خيم على محطة محمد نجيب بالخط الثاني من مترو الأنفاق، على غير العادة في ذلك التوقيت، مسافات بين كل شخص وآخر أمام شباك صرف التذاكر، اختفت معها مشاجرات السباق على الدور، خوفا من العدوى والتزاما بالعلامات الموضوعة على الأرض للتباعد.

سكون يسيطر على عربات المترو بالداخل، الجميع مختبئ ملامحه خلف الكمامات الطبية، يجلسون متباعدين في الجلوس بين المقاعد، لم يكسر هدوء المكان سوى حوار جانبي بين سيدة في الأربعينات من عمرها تتحدث إلى فتاة عشرينية: "هو صحيح في غرامة لو ملبسناش كمامات؟" لتجيب عليها الفتاة: "القرار بدأ من النهاردة والمهم نلتزم عشان نحمي نفسنا مش خوف من الغرامة بس".

بقفازات بيضاء وزجاجة كحول في يدها استندت فتاة ثلاثينية برأسها على أحد أعمدة عربة المترو من الداخل في انتظار قدوم محطتها، تتسائل حولها عن موعد الحظر الجديد في أول أيام التعايش بعد إجازة عيد الفطر، تجيبها آخرى بموعد بدء الحظر المقرر في الثامنة مساءً كل يوم حتى السادسة صباحا، لينصرف كلا منهما بعد ذلك إلى حيث وجهته بعد أن اختتموا حديثهما بالدعاء إلى الله ليرفع البلاء عن الجميع.