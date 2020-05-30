برلماني يطالب بحملات على مواقف الميكروباص لمتابعة ارتداء الكمامات

طالب أحمد علي، عضو مجلس النواب، الجهات المعنية، بضرورة تكثيف الحملات على المواقف ووسائل المواصلات، لضمان تنفيذ قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، بالتزامن مع تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وقال "علي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ارتداء الكمامات أمر في غاية الأهمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وبالتالي ليس رفاهية أو اختيار، بل هو أمر إلزامي حتي لا يتسبب عدم الملتزمين في نشر العدوي، خصوصا أن عدد كبير من المصابين لا يظهر عليهم أعراض من الأساس.

وشدد النائب، على ضرورة التزام المواطنين أيضا بساعات الحظر الليلية ووقف الزيارات المنزلية حتى لا يتسبب ذلك في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد أيضا.

يذكر أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها من الشعب المصري، وذلك اعتبارا من اليوم السبت.

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".