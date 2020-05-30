صوامع الغربية تستقبل 121 ألفا و433 طن قمح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، توريد 121 ألفا و433 طنا و723 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 179 طنا و712 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 288 طنا و80 كيلو، والبنك 441 طنا و802 كيلو.

وأكد المهندس علي عبدالجواد الانتهاء من حصاد المساحة المزروعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل، والتي تبلغ 130 ألفا و703 أفدنة، كما تشكلت اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية.

وناشد وكيل وزارة الزراعة في الغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، فيما يذكر أن حصاد القمح كان في بداية أبريل السابق.