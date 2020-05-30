40 مخالفة للقرارات الاحترازية في القليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة بدأت بمدينة بنها، حيث تفقد منطقة أسفل كباري الرياح التوفيقي بمنطقة (وابور الثلج ومنشية النور والحرس الوطني ) لمتابعة التصدي للباعة الجائلين وإزالة كافة الإشغالات التي تتسبب في ضيق الطريق وتكدس الحركة المرورية.

ثم توجه المحافظ إلى حي شرق شبرا الخيمة يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، حيث زار منطقة الزناقيري خلف عمارات الأمل لتفقد سوق الخضار والفاكهة الجديد تحت الإنشاء.

وتبين خلال الجولة وجود إنشاءات حديثة بالمخالفة، وعلى الفور وجه الهجان بمصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ثم توجه الهجان إلى شوراع 135 و15مايو وترعة الشابوري، لمتابعة نظافة الشوارع وإزالة الإشغالات ومتابعة حظر المحلات والتجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وجرى تحرير أكثر من 40 محضرا بشأن مخالفات قرار الحظر، فيما وجه المحافظ بإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية.

ثم توجه المحافظ إلى شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث شن حملة مكبرة على الباعة الجائلين والإشغالات أسفرت عن تحرير أكثر من 25 محضرا شملت (10 محاضر إشغال - 5 إزالات فورية -15 فرش مؤقت).