الثلاثاء.. وزير الري يستأنف العمل من ديوان الوزارة

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، بأن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، سيواصل العمل من مكتبه بالوزارة بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يونيو.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فضّل الالتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة الماضية، والالتزام بكافة الاشتراطات الاحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك عقب مخالطته لمحافظ الدقهلية الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزير مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وتم متابعة كافة الأعمال التي تقوم بها الوزارة في ظل فترة أقصى الاحتياجات والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة.