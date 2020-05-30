غدا.. البنوك تستأنف عملها والكمامة شرط الدخول

تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية عملها، غدا الأحد 31 مايو، بعد انتهاء إجازة القطاع المصرفي المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث اشترطت البنوك على عملائها وموظفيها ارتداء الكامة للسماح بدخول الفروع.

وقامت البنوك المصرية، بتغيير مواعيد العمل بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري، بتعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي، حيث اصبحت مواعيد عمل البنوك بالنسبة للجمهور من الساعة 9:30 صباحا إلى 3 عصرا، ومن الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا بالنسبة لموظفي البنوك.

وقال اتحاد بنوك مصر، إنه يتعين إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك.

وأضاف اتحاد بنوك مصر إن ذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.