"مرتفع العروض الوسطى".. الأرصاد تفسر أسباب الموجه الحارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة تبدأ غدا الإثنين، ولمدة 3 أيام، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد بدء من الإثنين ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة يستمر حتى الأربعاء القادم، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الإثنين 35 درجة ويوم الثلاثاء تصل 36 درجة، وتصل يوم الأربعاء المقبل لـ 39 درجة لتكون بذلك أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

كما توقع الخبراء، أن يشهد جنوب البلاد، طقسا شديد الحرارة خلال نفس هذه الفترة ، على أن تصل درجات الحرارة العظمى شمال وجنوب الصعيد 43 درجة.

كما توقع الخبراء، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة، وأن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة المساء اليوم، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة.

وأن يسود على شمال وجنوب الصعيد طقس مائل للبرودة، ومن المتوقع ان يسود نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 34 والصغرى 20، وقنا العظمى 36 والصغرى 21، الأقصر العظمى 36 والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 والصغرى 25.