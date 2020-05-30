"الصحة الكويتية" 1008 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 26192 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 26192 في حين جرى تسجيل 11 حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 205 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، "كونا" إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن حالات الاصابة الـ 1008 السابقة تضمنت (287 حالة لمواطنين كويتيين) و(229 حالة لمقيمين من الجنسيةالهندية) و(171 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(133 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي، بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 52 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 3661 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عددالفحوصات بلغ أكثر من 290013 فحصا.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت، في وقت سابق اليوم شفاء 883 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 10156 حالة.