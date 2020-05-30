"العليا للفيروسات": نتائج "الأفيجان" على المرضى لم تظهر حتى الآن

علق الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استخدام دواء الأفيجان مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وقال "حاتم": "دواء الأفيجان تم استخدامه في المستشفيات الجامعية، ويجري حاليا استخدامه في إطار التجارب السريرية، ونتائجه كلية على جميع المرضى لم تظهر حتى الآن"، مضيفا: "جميع الحالات التي تم استخدام دواء الأفيجان عليها، لا نستطيع القول بأن نتائجها مبشرة، إلا في بعض الحالات المصابة بفيروس الكورونا مع إنفلونزا الخنازير، وذلك لأنه مضاد لفيروس إنفلونزا الخنازير".

وتابع حاتم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لا يمكن إعلان النتائج النهائية لتجارب دواء الأفيجان السريرية على المرضى المصابين بكورونا، إلا بعد الإعلان عن نتائج التجارب الإكلينيكة ككل لجميع المرضى، عندما يتم تجميعها، وسيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي خلال الفترة المقبلة بحد أقصى أسبوعين .

وتابع وزير الصحة الأسبق، أنه تم استخدام عقار الأفيجان في إطار التجارب الإكلينيكية على عدد من المرضى المحجوزين بمستشفى العبور التخصصي التابع لجامعة عين شمس، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي الجديد التابع لجامعة القاهرة.