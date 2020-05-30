"ادعيلي يا تيمور".. هنيدي يرثي حسن حسني بمشهد من "يا أنا يا خالتي"

رَثَى الفنان محمد هنيدي حلمي، النجم حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا اليوم، حيث نشر صورة تجمعه مع الفنان الراحل من فيلم "يا أنا يا خالتي"، مدون عليها "ادعيلي يا تيمور"، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، معلقًا على الصورة: "ربنا يرحمك يارب".

يُشار إلى أنَّ حسن حسني توفي، اليوم، إثر أزمة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى وظل في العناية المركزة، لمدة 24 ساعة، إلا أنَّه فارق الحياة.

وولد الفنان حسن حسني في حي القلعة، 15 أكتوبر 1931 لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليًا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.