محافظ بني سويف ينعي طبيبا بالمعاش توفي بكورونا

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور رونز يسًى مقار ،65 سنة، طبيب بالمعاش، والذي توفي صباح اليوم بمستشفى ناصر العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه لأسرة الفقيد وعلى رأسهم ابنه الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم نعمة الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الدكتور رونز مقار، والذي كان يعمل طبيب نساء قبل إحالته للمعاش كان جرى نقله إلى مسشفى ناصر العام عقب إصابته بفيروس كورونا أول أيام عيد الفطر المبارك، وتعرض لمشاكل في التنفس استلزمت إدخاله العناية المركزة بالمستشفى حتى وافته المنية، صباح اليوم السبت.