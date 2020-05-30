إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
05:03 م | السبت 30 مايو 2020
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اليومين الماضيين، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت قرار إزالة لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط احدهما بنجع العمرات، والآخر بنجع الخرارطة التابعين لقرية عرابة أبو الدهب، مشيرا إلى قيام مركز ومدينة جهينة بإزالة فورية لحالة تعدي على أملاك الدولة بقرية نزة المحزمين بالطليحات بمساحة 60 متر.
وقال إن مركز ومدينة دار السلام، أزال مبنى مخالف بدون ترخيص على مساحة 175 مترا بطريق النصيرات بمجلس قروي أولاد سالم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 5 حالات تعد على نهر النيل بجزيرة الخزندارية بمجلس قروي الصوامعة على مساحة 300 متر، وفي مركز ومدينة المراغة تمت إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة 100 متر بقرية فزارة، بنطاق قرية بناويط.
وفي مركز ومدينة جرجا نفذت حالتي إزالة مخالفات مباني بدون ترخيص في بندر جرجا بالدور الرابع علوي على مساحة 70 مترا مربعا، والدور الثامن علوي على مساحة 100 متر مربع، كما أزالت 4 حالات مخالفة بمساحة 536 مترا مربعا بقرية أولاد بهيج، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.