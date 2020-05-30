إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال اليومين الماضيين، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت قرار إزالة لحالتين تعدي على الاراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط احدهما بنجع العمرات، والآخر بنجع الخرارطة التابعين لقرية عرابة أبو الدهب، مشيرا إلى قيام مركز ومدينة جهينة بإزالة فورية لحالة تعدي على أملاك الدولة بقرية نزة المحزمين بالطليحات بمساحة 60 متر.

وقال إن مركز ومدينة دار السلام، أزال مبنى مخالف بدون ترخيص على مساحة 175 مترا بطريق النصيرات بمجلس قروي أولاد سالم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 5 حالات تعد على نهر النيل بجزيرة الخزندارية بمجلس قروي الصوامعة على مساحة 300 متر، وفي مركز ومدينة المراغة تمت إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بمساحة 100 متر بقرية فزارة، بنطاق قرية بناويط.

وفي مركز ومدينة جرجا نفذت حالتي إزالة مخالفات مباني بدون ترخيص في بندر جرجا بالدور الرابع علوي على مساحة 70 مترا مربعا، والدور الثامن علوي على مساحة 100 متر مربع، كما أزالت 4 حالات مخالفة بمساحة 536 مترا مربعا بقرية أولاد بهيج، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.