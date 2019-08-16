تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لبلطجي يروع المواطنين ويعتدي على السيارات بالإسكندرية.

ويظهر الفيديو شخص يحمل سيفا ودرعا ويعتدي على السارات والمارة ويوجه السباب للجميع، بينما يحاول المارة منعه عن إلحاق الأضرار بالسيارات.

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من القبض علي بلطجي يحمل سلاح أبيض "سيف" وصدادة حديد دائرية، قام بترويع المواطنين، بشارع الكومي، بمنطقة الهانوفيل، غربًا، وحطم العديد من الميكروباصات والسيارات الملاكي والتكاتك.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من أهالي شارع الكومي، يفيد بقيام بلطجي يحمل سيفا ويروّع المواطنين ويحطم السيارات على الطريق العام.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، برئاسة المقدم محمد أبومندور، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط البلطجي، والتحفظ على السلاح الأبيض "سيف" و"الصدادة" الحديد التي كان بحوزته.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر رقم 22497 لسنة 2019 جنح الدخيلة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.