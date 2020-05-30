بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومي انسحاب واشنطن من "الأجواء المفتوحة"

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، مع مجلس الأمن القومي الروسي، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة ومصير تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3".

وقال الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": "يتعين علينا تحديد موقفنا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرا إلى أن معاهدة "ستارت - 3" ستنتهي قريبا ولم تجر حتى الآن مفاوضات جادة بشأن هذه القضية ذات الأهمية الكبرى لنا وللعالم بأسره".

يُذكر أن معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المعروفة بـ"ستارت ــ 3" تنتهي في شهر فبراير 2021 دون أن تحدد الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من تمديدها، الأمر الذي تصر عليه موسكو.