مهلة أسبوعين لتقنين أوضاع 567 تعد على أملاك الدولة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها بنطاق دائرة المحافظة، وسرعة البت فيها، والحفاظ على الأراضي، التي جرى إستردادها، وعدم السماح بالتعدي عليها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث أمهلهم المحافظ أسبوعين للانتهاء من تقنين أوضاع 567 حالة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير العقود الإبتدائية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها.

ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي موضح به الحالات التي تم الانتهاء من تقنين أوضاعها، وطلبات التصالح لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوى والمهم، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير، وقال "اللي مش قادر يعمل معنا خلال الفتره الحاليه يقدم اعتذار".