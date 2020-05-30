محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور الميداني طوال اليوم لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه المحافظ بالتأكد من ارتداء عمال النظافة للكمامة الواقية والقفازات، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مع استغلال أوقات الحظر في تكثيف أعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والاحياء وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث وجه باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والخدمية والشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيارات، وتحصيل الغرامات المالية المقررة علي غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية من السائقين أو الركاب.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة، واستمرار منع إقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، وذلك للحد من التجمعات، والحفاظ على صحه وسلامة المواطنين، مع استمرار رصد جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلي النيابة العسكرية.

ووجه "غراب" رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بالتواجد الميداني بمنطقة الحلقة وشارعي البوسته ومولد النبي، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم السماح بتزاحم المواطنين بها، مؤكدًا أنه في حالة عدم الإلتزام سيتم الغلق الكامل لتلك المناطق.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصناعية والتجارية والصحية ومنافذ السلع التموينية، لمنع أي ممارسات احتكارية، ولضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.