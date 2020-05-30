أستاذ مناعة: تسجيل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا أمر متوقع

قال الدكتور محمد بكير، أستاذ الباطنة وأمراض الدم والمناعة إن مصر بلد تعداد سكانه أكثر من 100 مليون، وتسجيل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا أمر متوقع، وهناك العديد من الدول تعداد سكانها أقل وتسجل أكثر من ألفين حالة يوميا.

وأشار إلى أن زيادة الإصابات كان متوقعا نتيجة قرارات الإغلاق الجزئي، "مصر لم تتخذ قرار الإغلاق الكلي".

وأضاف "بكير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن زيادة الأعداد بمعدل حاد يمثل ضغطا على المنظومة الصحية، ولكن الزيادة في الإصابات حتى الآن متوقعة، وتساهم في اكتساب جزء كبير من المجتمع مناعة ضد الفيروس، وتؤدي لانحساره.

وناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وترك مسافة على الأقل متر، وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار بالمياه والصابون، أو تطهيرها بالكحول، وعدم لمس الأيدي والعين والأنف بالأيدي غير النظيفة، مشددًا على ضرورة أن يتقبل الرأي العام الزيادة في إصابات كورونا في إطار علمي.

وطالب "بكير"، أي شخص تظهر عليه أعراض كورونا، بأن يتعامل على أنه شخص مصاب بالفيروس، ويقوم بعمل عزل منزلي لنفسه، مشددا على أن التشخيص السريع يساهم في تقليل إصابات فيروس كورونا، ومنع انتشار الوباء.