مصدر بالقوى العاملة: لا نية حاليا لإضافة فئات جديدة إلى مستحقي منحة الـ500 جنيه

قال مصدر بوزارة القوى العاملة، إن اللجنة العليا المشكلة من قبل مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها وزارة القوى العاملة ستعلن خلال أيام عن تفاصيل خطة ومواعيد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من وباء كورونا المستجد، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيمتها 500 جنيه.

وكشف المصدر لـ"الوطن"، أن العدد النهائي للمستحقين الذين استقرت عليهم اللجنة الوزارية حول المستحقين بالصرف كان مليون و400 ألف عامل، تم صرف المنحة لدفعتين منهم، ويتبقى الدفعة الثالثة، ولا نية في الوقت الحالي لإضافة فئات جديدة لتلك القائمة، قائلًا: "الأولوية إننا ننتهى بشكل كامل من صرف أموال المليون والـ400 ألف فرد، ثم في وقت لاحق من الممكن أن ننظر لفكرة إضافة فئات أخرى مستحقة".

وشدد المصدر على أن الإجراءات الاحترازية التي طبقت خلال صرف الدفعتين الأولى والثانية، ستطبق في الدفعة الثالثة، وأبرزها عدم التوجه لأماكن الصرف إلا بعد تلقي رسالة sms يحدد فيها موعد ومكان الصرف، على أن يكون مع المستحق تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية، وبطاقة الرقم القومي وصورة منها، موضحا أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بهم، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة العاملين والمستحقين، مع التأكيد على ارتداء المواطن مُستحق الصرف للكمامات.