السكة الحديد تبرر زحام القطارات : بسبب الضغط وتغيير ساعات الحظر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحة أن الزحام الذى شهدته بعض عربات القطارات اليوم بسبب إستئناف حركة القطارات بعد توقفها لمدة 6 أيام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك، بالضغط الرهيب من الركاب من العائدين من رحلات العيد، وأيضا العائدين لعاملهم، إضافة إلى عدم إلتزام بعض الركاب بتوقيتات قيام الرحلات من المحطات، وتغيير ساعات حظر التجوال والذي سيبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن جميع الركاب ملتزمون بإرتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية لتقليل الزحام داخل عربات القطارات، موضحاً أن الهيئة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية مع أول أيام إستئناف حركة التشغيل لم تشهد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحاً أن بعض الزحام الذى شهدته بعض عربات القطارات سببه رغبة المواطنين في العودة إلى منازلهم بصورة سريعة قبل بدأ تطبيق ساعات الحظر، إضافة إلي الضغط على القطارات من قبل العائدين من رحلات عيد الفطر.

وأضاف، أن الهيئة تقوم يومياً بتعقيم وتطهير جميع منافذ بيع التذاكر بالمحطات والقطارات؛ للوقاية من فيروس كورونا؛ مشيراً إلى أن التعقيم يشمل المكاتب الإدارية؛ لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين والعاملين؛ موضحا أن الوحدات الإسعافية المتنقلة بالمحطات تشمل جميع المستلزمات الطبية لعلاج أى حالات تعاني من أمراض مزمنة أو أى حالة يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا.