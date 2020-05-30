افتتاح موسم حصاد القمح والشعير بشمال سيناء

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، موسم حصاد القمح والشعير في قرية المنبطح بمركز الحسنة بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى زراعة 11145 فدانًا من القمح والشعير بمياه الأمطار والسيول بشمال سيناء، من بينها 4428 فدانًا بالقمح و6717 فدانًا بالشعير، مؤكدًا إنتاج الفدان لـ5 أردب من المحصولين.

وأشار المحافظ الى زراعة القمح والشعير بمنطقة وسط سيناء بمياه الأمطار، وبدون استخدام أي أسمدة زراعية، مؤكدًا شهرة منطقتي المنبطح والقسيمة بوسط سيناء بإنتاج زيت الزيتون الخام ذو القيمة الغذائية العالية والشهرة العالمية.

وقدم المحافظ التهنئة الى أهالي منطقة وسط سيناء عامة، وأهالي قرية المنبطح خاصة، بمناسبة بدء موسم الحصاد بشمال سيناء.

بدوره، أكد المهندس عاطف عبيد مطر، وكيل وزارة الزراعه بشمال سيناء، أن إنتاج الفدان من القمح والشعير أفضل من العام السابق، حيث بلغ هذا العام من 4 إلى 5 أردب، بعدما كان 3 أردب العام الماضي.