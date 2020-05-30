موجه حر شديدة تبدأ من الاثنين والقاهرة 35.. توقعات طقس 72 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن توقعات حالة الطقس الجوية، خلال 72 ساعة مقبلة، حيث من المتوقع أن تهب موجه حارة بسبب منخفض جوي سوداني.

حيث من المتوقع أن يسود غدًا الأحد طقس لطيف وعن يوم الأحد، يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطه على معظم الأنحاء، وتنشط الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، بينما يكون الطقس مائل للحرارة مائل للبرودة ليلا على شمال سيناء وشمال الصعيد، بينما ترتفع الحرارة على جنوب الصعيد.

وكشف خبراء الأرصاد أنه بداية من يومي الاثنين والثلاثاء تسود موجه حارة، حيث يكون طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى ووجه بحري، والسواحل الشمالية الغربية، بينما ترتفع درجات الحرارة، ليكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح من معتدلة إلى نشطة أحيانا.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على أقصي الغرب مثيرة للرمال والأتربة، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأحد 31 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

طقس الاثنين 1 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

طقس الثلاثاء 2 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.