معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس في الفترة من 25 حتى 27 مايو الحالي خلال أسبوع عيد الفطر المبارك للعام 2020 - 1441.

ويتوقع الخبراء أن تنخفض درجات الحرارة غدًا الاثنين ليسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

أما يوم الثلاثاء والأربعاء، فيتوقع ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الاثنين 25 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

طقس الثلاثاء 26 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

طقس الأربعاء 26 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.