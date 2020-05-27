توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للبرودة ليلا وشبورة صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس في الفترة من 28 حتى 30 مايو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع تكون الشبورة الخفيفة في الصباح الباكر، وتتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت ليسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الخميس 28 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

طقس الجمعة 29 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

طقس السبت 30 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.