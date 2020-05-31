تعرف على العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف الدفعة الأخيرة للمنحة

تستعد الحكومة لصرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأيام المقبلة من شهر يونيه المقبل ، وقيمة المنحة 500 جنيه لكل مستحق من إجمالي 1500 جنيه تم صرفها على دفعتين سابقتين حتى 21 مايو الماضي وقبل إجازة عيد الفطر، حيث سيتم الصرف من خلال 4600 منفذ للبريد على مستوى الجمهورية، وأكثر من 1170 فرعا لبنك التنمية الزراعي ، فضلا عن تخصيص 600 مدرسة للصرف.

وكشفت مصادر مسئولة أن الذين يستحقون الدفعة الثالثة هم أنفسهم من صرفوا الدفعة الأولى، مؤكدة لـ"الوطن" أن عدد من يستحقون صرف الدفعة الثالثة مليون و400 ألف مستحق من العمالة غير المنتظمة، وهم أنفسهم من صرفوا قيمة الدفعتين الأولى والثانية ، ومن سبق لهم تسجيل بياناتهم في المدة المحددة التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، ولا صحة لما يتردد عن قبول مستحقين جدد.

وأضافت المصادر أن صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد بدعم هذه العمالة؛ لمساعدتهم على مواجهة الظروف الراهنة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد ناشد المستحقين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها عند صرف المنحة، وعدم التزاحم والتكدس على مكاتب البريد؛ حفاظا على أرواحهم وضماناً لسلامتهم وصحتهم. يذكر ان اهم فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف المنحة هي:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظي القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

10- حائزو الأراضي الزراعية الذينم تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان