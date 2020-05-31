رئيس مدينة سفاجا تقود حملة للتأكد من ارتداء الكمامات

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، مساء أمس السبت، حملة على المواقف والأكمنة، لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع غرامات على المخالفين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء وذلك ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وشددت المغربي على تعليق ولصق بوسترات على بوابات الموقف وداخل الموقف لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت" المغربي " السائقين والركاب بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المختلفة وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

ووجهت "رئيس المدينة" بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وشن حملات مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينة ، وحملات للتطهير والتعقيم بالموقف تشمل ( السيارات واتوبيسات النقل العام قبل صعود الركاب على متنها وبعد المغادرة - المبانى الإدارية - ساحات الانتظار - الحمامات وغيرها ) ، متابعة السائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار، وذلك فى أول يوم لاستئناف العمل بها بعد انتهاء فتره الحظر .

رافق المغربي خلال الحملة كل من مدير إدارة المواقف بسفاجا و مدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة شئون العاملين وعدد من الادارات التنفيذية في المدينة.