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السكة الحديد تقرر تشغيل قطارين علي الوجه البحري وتشغيل قطار مخصوص لمواجهة الكثافات العالية

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الوطن
05:55 م | السبت 30 مايو 2020
وزير النقل

وزير النقل

بناءا على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالدفع بقطارات إضافية لمواجهة الكثافات العالية في بعض المحطات بالتزامن مع عودة تشغيل قطارات السكة الحديد وعودة الموظفين من إجازات عيد الفطر المبارك فقد تقرر أن تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل قطاري ٩١١ علي خط القاهرة الاسكندرية ليقوم من محطة القاهرة الساعة العاشرة صباحًا والعودة بقطار ٣٩٢٠ علي خط الاسكندرية القاهرة ليقوم من محطة الاسكندرية الساعة الرابعة وعشرة ظهرًا.

كما سيتم وقوف قطار ١٠٠١ القادم من اسوان الي القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، ابوتيج، ملوي) وتشغيل قطار مخصوص من سوهاج الي القاهرة اعتبارًا من الغد الساعه ٧.٢٥ من سوهاج للوقوف بجميع المراكز.