حملة على المنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالكمامة في كفر الدوار

نفذت اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، بحملة موسعة شملت المرور على 180 محلا ومنشأة صناعية، للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بارتداء الكمامات.

أتى ذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين "الكمامات الواقية" بعدد من الأماكن العامة والخاصة، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وكذلك تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات.

وتابعت اللجنة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بالمحلات والمنشآت الصناعية، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامات سواء من العاملين أو المواطنين المترددين على المحلات والمتعاملين مع المنشآت.