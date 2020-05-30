تعليم جنوب سيناء: ارتداء الكمامة شرط التعامل مع أولياء الأمور

شدد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على العاملين بديوان المديرية ومديري الإدارات والعاملين بها ومديري المدارس والعاملين بها، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد وكيل الوزارة على عدم السماح بتواجد أي من العاملين بديوان المديرية أو الإدارات التابعة لها بدون ارتداء الكمامات الواقية، أو التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة الواقية، اعتبارًا من اليوم السبت.

وأعلن أن مديري الإدارات مسؤولون مباشرة عن تنفيذ هذه التعليمات داخل الإدارات والمدارس، التزامًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ جنوب سينا في هذا الشأن.

ووجه "عقل" بضرورة تيسير وسائل التعامل الإلكتروني فيما يخص التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال "KG1" بدءًا من الاثنين المقبل، وذلك للحد من انتقال أولياء الأمور والتعامل المباشر معهم، من أجل منع انتشار الفيروس، مهيبًا الجميع أن يكونوا على مستوى الوعي والمسؤولية من أجل الحفاظ على سلامتهم الشخصية والمخالطين لهم.